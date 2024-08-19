Blinken’dan ateşken açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkese varılması için devam eden mevcut müzakerelerin “son şans” olabileceği yorumunda bulundu.

Esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için bölgeye gelen Blinken, ilk durağı olan İsrail’de temaslarına başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim’den bu yana bölgeye 9. ziyaretini gerçekleştiren Blinken’ı kabul etti.

Blinken’dan son fırsat yorumu

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Blinken, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze’de ateşkes için yapılan müzakerelere değindi.

Esir takası ve ateşkes müzakereleri için “belirleyici bir an” olduğunu söyleyen Blinken, “Büyük ihtimalle bu (mevcut müzakereler) rehinleri eve getirmek, ateşkes sağlamak ve herkesi kalıcı barış ve güvenliğine giden daha iyi bir yola koymak için muhtemelen en iyi belki de son fırsat.” ifadelerini kullandı.

Blinken, İran ile İsrail arasında tansiyon nedeniyle bölgesel gerilim yaşanmaması için de çaba gösterdiklerini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Biden’a teşekkür

Herzog ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun müzakere önerisine yeni şartlar getirmesine rağmen esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması nedeniyle Hamas’ı suçladı.

İsrail Cumhurbaşkanı, İran ile tansiyonun artmasının ardından “bölgede güç gösterdiği” için ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

Katar’ın başkenti Doha’da 15-16 Ağustos’ta İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması ve Gazze’de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu’nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Temmuz’dan bu yana Gazze Şeridi‘nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğünü bildirdi.

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