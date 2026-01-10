Süper Kupa, 11 yıl sonra Fenerbahçe’nin
Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı 2014'ten bu yana ilk kez müzesine götürdü
Guendouzi’den jeneriklik gol
Turkcell Süper Kupa Finali’nde iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
24’te Davinson Sanchez’in gollük vuruşunu kaleci Ederson harika çıkardı.
28’de sarı-lacivertliler öne geçti. Levent Mercan’ın pasında ayağının tozuyla sahaya çıkan Matteo Guendouzi yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
36’da Yunus Akgün’ün attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
48’de Oosterwolde, Marco Asensio’nun ortasında nefis bir yarım voleyle farkı ikiye yükseltti: 0-2
Kanarya, kupayı 2014’ten bu yana ilk, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü. Galatasaray ise 17 kez ile kupayı en çok kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
0-2
GALATASARAY-FENERBAHÇE
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Ömer Faruk Turtay (VAR)
GOLLER: Matteo Guendouzi (Dk. 28), Oosterwolde (Dk. 48)
SARI KARTLAR: Davinson Sanchez, Roland Sallai, Leroy Sane, Mauro Icardi / Mert Müldür, Oosterwolde, Matteo Guendouzi
GALATASARAY: Günay – Sallai (Dk. 87 Kazımcan Karataş), Sanchez (Dk. 46 Gabriel Sara), Abdülkerim, Eren Elmalı (Dk. 87 Kaan Ayhan) – Torreira (Dk. 72 Lucas Torreira), Lemina – Leroy Sane (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Barış Alper, Yunus – Icardi
FENERBAHÇE: Ederson – Mert Müldür (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 83 Çağlar Söyüncü), Levent – Guendouzi, İsmail Yüksek – Musaba (Dk. 69 Talisca), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Oğuz Aydın) – Jhon Duran (Dk. 69 Dorgeles Nene)