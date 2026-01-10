Şili’de Venezuela için dayanışma buluşması

Uluslararası Antifaşist Enternasyonal’in Şili ayağı ve Venezuela ile Dayanışma Uluslararası Tugayı’nın çağrısıyla Şili’de düzenlenen etkinlikte onlarca kişi bir araya geldi. Katılımcılar, eşitsiz koşullarda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunurken, Venezuela’ya yönelik müdahalelere karşı mesajlar verdi.

“Egemenliği savunurken hayatını kaybedenlere saygı”

Şili İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Uluslararası Antifaşist Enternasyonal Koordinatörü Jorge Gálvez, etkinlikte yaptığı konuşmada, Venezuela’nın egemenliğini ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun güvenliğini savunurken hayatını kaybedenlere duyulan derin saygıyı dile getirdi.

Gálvez, Küba’nın hayatını kaybeden 32 kişi için ulusal yas ilan ettiğini hatırlatarak, bunun Latin Amerika’daki dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Maduro ve eşine yönelik iddialara sert tepki

Gálvez, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in kaçırıldığı yönündeki iddiaları kınayarak, Latin Amerika ve Karayipler’in bugün her zamankinden daha fazla halkların kendi kaderini tayin hakkına sahip çıktığını söyledi. Müdahaleciliğe karşı ortak bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Küba’nın uluslararası dayanışma vurgusu

Devrimci Sol Hareket (MIR) temsilcisi Mónica Quilodrán ise konuşmasında Küba’nın tarih boyunca uluslararası dayanışmada oynadığı role dikkat çekti. Quilodrán, Kübalı sağlık çalışanlarının ve uluslararası tugayların, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar birçok bölgede halkların yanında yer aldığını hatırlattı.

Duygusal anlar: İsimler tek tek okundu

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından birinde, bir grup kadın Venezuela’yı savunurken hayatını kaybeden Kübalıların isimlerini tek tek okuyarak anma gerçekleştirdi. Bu bölümde salonda duygusal anlar yaşandı.

ABD’ye uluslararası hukuk eleştirisi

Hukukçu Roberto Ávila, etkinlikte sunduğu 13 maddelik raporda, ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü. Ávila, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali, devletlerin egemen eşitliğinin yok sayılması, güç kullanma yasağının çiğnenmesi ve Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlali gibi başlıkları sıraladı.

Şili Merkez Otonom İşçi Sendikası binasında gerçekleştirilen etkinlik, sanatçı Francisco “Pancho” Villa’nın sahne almasıyla sona erdi. Villa, seslendirdiği eserlerle dayanışma mesajlarını müzikle pekiştirdi.

