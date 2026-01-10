DünyaEn Son HaberlerFutbolSpor

Afrika’nın kralı Victor Osimhen!

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerken Galatasaraylı Victor Osimhen bir gol, bir asistle şov yaptı

NationalTurk NL10/01/2026
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerken Galatasaraylı Victor Osimhen bir gol, bir asistle şov yaptı

Victor Osimhen tek başına maçı aldı

2026 Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya, Cezayir’i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Süper Kartallar’da Galatasaraylı Victor Osimhen, 47. dakikada Bruno Onyemaechi’nin ortasını kafayla filelere gönderdi.

28 yaşındaki futbolcu, 57’de Akor Adams’ın golünün asistini yaptı.

Nijerya’da maç öncesi prim krizini, kendi cebinden ödeyerek, noktalayan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, 69 dakika sahada kaldı.

Osimhen böylece Afrika Kupası finallerinde 5 maçta 4 gol, 2 asiste ulaştı.

Afrika Kupası çeyrek final maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Mali-Senegal: 0-1

Kamerun-Fas: 0-2

Osimhen’den nokta atışı gol – Video

