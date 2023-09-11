Djokovic Yine Kazandı, Büyük Rekora Ortak Oldu

24 kupaya ulaşan Novak Djokovic, Margaret Court’u yakalayarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekoruna ortak oldu.

Teniste bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ta Novak Djokovic yine fırtına gibi esti. Tek erkeklerde Daniil Medvedev’i 3-0 yenen Novak Djokovic 24. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

New York’taki maçta dünya sıralamasının ikinci sırasındaki Sırp Djokovic ile dünya 3 numarası Rus Medvedev, Arthur Ashe Stadı’nda karşılaştı.

Maçın tamamında üstün bir performans sergileyen Djokovic, 6-3, 7-6 ve 6-3’lük setlerle finali 3-0 kazandı.

ABD Açık’ı daha önce 2011, 2015 ve 2018’de kazanan Sırp tenisçi toplamda 24. kupaya ulaşarak açık dönemde tüm zamanların en fazla grand-slam kazanan tenisçi rekorunu kırdı. Sırp tenisçi, Avustralyalı Margaret Court’u yakalayarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekoruna da ortak oldu.

Maç sonrası konuşan Djokovic şunları söyledi:

“Bu sporun tarihine geçmek, iz bırakan çok özel bir durum. Burada, 24 grand slam üzerine konuşma yapacağımı hiç hayal etmemiştim. Bunun gerçek olacağını hiç düşünmemiştim. Ama son birkaç yıl içinde, böyle bir şansım olduğunu fark ettim ve adımı tarihe yazdırdım.”

Sırp tenisçi Novak Djokovic’e ne olacak ?

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