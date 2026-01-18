Tenisçi Zeynep Sönmez’den tarihi başarı

Zeynep Sönmez’den iki sette de harika dönüş

Avustralya Açık ana tablosunun ilk turunda Zeynep Sönmez ile Rus rakibi Ekaterina Alexandrova karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında 112. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, 2-5 geriye düştüğü ve rakibine iki set puanı verdiği açılış setini 7-5 kazanmayı başardı.

İkinci sete servis kırarak başlayan milli raket, dünya 11 numarasına karşı bu seti 6-4 kaybetti.

Oyunda 3-0 geriye düştüğü üçüncü sette muhteşem bir geri dönüşe imza atan milli raket, seti 6-4 kazandı ve maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta ikinci kez yer aldığı ana tabloda kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Bu galibiyet, Türk tenis tarihi açısından da bir ilke sahne oldu. Milli raket, Avustralya Açık tek kadınlarda ikinci tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başardı.

Zeynep 2. turda Anna Bondar (Macaristan) – Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Wimbledon’ın rövanşını aldı

Zeynep Sönmez, 2025 Wimbledon’da üçüncü tura yükselerek bir başka tarihi başarıya imza atmıştı. 23 yaşındaki raket, 1950 Fransa Açık’ta üçüncü tur gören Bahtiye Musluoğlu’ndan sonra bir Grand Slam’de üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi olmuştu.

Zeynep, Wimbledon’daki üçüncü tur maçında da Ekaterina Alexandrova ile karşılaşmış ve bu mücadeleden 6-3, 7-6’lık setlerle mağlubiyetle ayrılmıştı.

Avustralya Açık’ta elde edilen galibiyetle birlikte milli tenisçi, rakibinden rövanşı almış oldu.

Avustralya Açık tek kadınlarda ilk ikinci tur sevinci

Türk tenis tarihinde daha önce tek kadınlarda Avustralya Açık ana tablo ikinci turu bulunmuyordu.

Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık’ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon’da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık’ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık’ta 2 (2016, 2017), ABD Açık’ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, Grand Slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü. Çiftler kategorisinde ön plana çıkan Şenoğlu, 2004’te ABD’de, 2009’da ise Wimbledon’da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

Zeynep ikinci kez ana tabloda

Dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan Zeynep, kariyerinde ikinci kez Avustralya Açık ana tablosunda mücadele ediyor.

Zeynep, 2024 yılında elemelerde oynadığı ilk iki maçı kazanmış; ancak ana tablo biletini getirecek final maçında ev sahibi ülkeden Lulu Sun’a mağlup olarak ana tablonun dışında kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl turnuvaya doğrudan ana tablodan başlayan 23 yaşındaki sporcu, ilk turda Avustralyalı Talia Gibson’a yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Zeynep’ten, Avustralya mucizesi – Video