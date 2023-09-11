Futbolculara Özel Uçak, Sultanlara Aktarmalı Uçuş!

Filenin Sultanları Olimpiyat elemeleri için Japonya’ya yine tarifeli ve aktarmalı uçakla gitti. 1 gün sonra A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı için Eskişehir’den özel uçakla uğurlandı.

Türk spor tarihinin en büyük başarılarından birine imza atan A Milli Kadın Voleybol takımının Belçika’dan tarifeli uçakla dönmesi tepkileri beraberinde getirmişti. Ancak tüm bu eleştirilere rağmen millilerimiz 3 günlük iznin ardından Tokyo’ya yine tarifeli uçakla gönderildi. Üstelik Kore Havayolları’nın tarifeli uçağıyla!

Sözcü gazetesinden Ümit Genç’in haberine göre 9 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul Havalimanı’ndan 21.50’de kalkan Seul aktarmalı Tokyo uçağına binen şampiyonlarımız 16 saati bulan yolculukla Tokya’ya gitti.

Ne Voleybol Federasyonu, ne Gençlik ve Spor Bakanlığı ne de ülkenin önde gelen uçak şirketleri dünyanın 1 numaralı takımını Olimpiyatlara götürmek için özel uçak ayarladı. Türkiye’ye son dönemlerin en büyük gururunu yaşatan milliler Tokyo’ya iki büklüm tarifeli uçakla uğurlandı.

Hiçbir Başarısı Olmayan Futbol Takımına Özel Uçak

Sadece 1 gün sonra A Milli Futbol Takımı Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı için Hollanda’ya gitti. Futbolcuları taşıyan ve Eskişehir’den kalkan özel uçak, Hollanda’nın Maastricht Aachen Havalimanı’na indi.

Ermenistan maçından sonra büyük eleştiriler alan futbol takımımız dünyanın her yerine özel uçakla taşınırken Avrupa şampiyonu voleybolcularımız tarifeli uçaklara layık görüldü. Bu çifte standardın elbette sponsorluklarla da ilgisi var.

Futbol takımına sponsorun tahsis ettiği özel uçaklardan birini, en azından bu dönemde ülkenin gururu voleybol takımı için kullanmak maalesef kimsenin aklına gelmedi.

Oysa Brüksel’deki tarihi final maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın beraberinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Brüksel’e özel uçakla seyahat etmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve ekibinin seyahatler konusundaki yanlışları Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesine kadar dayanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Temmuz 2021’de düzenlenen Tokyo 2020’ye voleybol takımı ana kafileden önce gitmişti.

O dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kaldırdığı olimpiyat uçakları yerine tarifeli bir uçakta, business class’ta uçmayı tercih eden TVF, farkında olmadan çok büyük bir hataya imza atmıştı.

Türkiye-Japonya arasındaki uçuş mesafesinin uzun ve yorucu oluşu nedeniyle kadın milli takımı sporcularını business class’ta götüren yönetim, uçakta birkaç turistin covid testleri pozitif çıkınca yaptığı hatanın farkına varmıştı.

Kaptan Eda Erdem ve o dönem kadroda yer alan 6 voleybolcu, virüs taşıyan yolcularla temasları bulunduğu için soft karantinaya alınmış ve Tokyo 2020 macerası tatsız başlamıştı. Kaptan Erdem açılış törenine katılamadığı için Türk bayrağını taşıyamamıştı.

Böylesine kötü tecrübeler yaşanmışken ve Brüksel dönüşü tarifeli uçak kullanılmasına bunca tepki gösterilmişken Filenin Sultanları’nın Tokyo’ya bir kez daha, üstelik aktarmalı şekilde tarifeli uçakla gönderilmesi öncelikler konusunda büyük tepkiler almaya devam ediyor.

Futbol takımının Eskişehir’den Hollanda’ya 3 saatlik özel uçuşu ve voleybol takımının Tokyo’ya 16 saati bulan çileli seyahatleri göz önüne alındığında bu tezatlık ve gariplik daha da artıyor.

Filenin Yobazları

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

