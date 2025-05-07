Ümit Karan’dan tutuklanma iddialarına cevap geldi

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan hakkında ‘tutuklama’ iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede yayılan iddialara Ümit Karan’dan açıklama geldi.

İlk karar beraat, ikinci duruşmada hapis

“Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamanın ilk aşamasında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Ancak mağdurun avukatı karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme önceki kararı bozarak, Karan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti” şeklinde yayılan haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ümit Karan hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Karan, “2015 yılından bir dosyam vardı. Avukatlarla birlikte adliyede işlemlerimi hallettim. Tutuklu değilim. Saçma sapan haberler yapmayalım lütfen. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ümit Karan: Survivor gibi ortamlarda şikâyet olmadı

Yargılama süreci boyunca suçlamaları reddeden Karan, mahkemede yaptığı savunmalarda, “Hayatım boyunca kimseye zarar vermedim. Survivor gibi ortamlarda kadınlarla iç içeydim, hiçbir şikâyet olmadı” ifadelerini kullanmış ve beraatini istemişti.

