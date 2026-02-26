Küba, ABD’lileri öldürdü

Küba’ya karşılık verilecek mi?

Küba hükümeti, ateş açarak 4 Amerikalıyı öldürdüklerini ve 6 kişiyi de yaraladıklarını doğruladı.

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri’ne kayıtlı bir sürat teknesinde bulunan 4 kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, teknenin kendi sularında durdurulduğunu belirtti.

“Bakanlık, bunun sonucunda oradaki sularını korumaya çalıştıklarını söylüyor. Kendi ifadeleriyle, devlet bölgedeki egemenliğini ve istikrarını güvence altına alıyor.”

“Hükümet, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu tekne saldırısı sonucunda dört kişinin öldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını duyurdu. Öğrendiklerimize göre, kuzey kıyılarında yasa dışı bir sürat teknesi tespit edilmiş. Kendi yetkililerinin bu tekneye yaklaştığı ve ardından silahlı çatışma çıktığı söyleniyor.”

“İçişleri Bakanlığı Sınır Muhafıza Birliklerine bağlı beş personeli taşıyan bir su üstü birimi, kimlik tespiti amacıyla tekneye yaklaştığı sırada, ihlalci teknenin mürettebatı Küba güçlerine ateş açmıştır. Bu saldırı sonucunda Küba gemisinin komutanı yaralanmıştır. Meydana gelen çatışma neticesinde, bu raporun hazırlandığı an itibarıyla, yabancı teknedeki saldırganlardan dördü ölmüş, altısı ise yaralanmıştır. Yaralı şahıslar tahliye edilmiş ve kendilerine tıbbi müdahalede bulunulmuştur.”

