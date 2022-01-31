Twitter’da bugün gündem ‘Geceliği 100’ bin ile Kemal Kılıçdaroğlu oldu

Twitter’da bugün gündem Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosundaki otel oldu! Twitter’da ‘Geceliği 100’ bin lira paylaşımları ilk sırada yer aldı

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun boğaz manzaralı otelde kaldığı fark edildi.

Odanın gecelik 100 bin lira olması ise sürekli ‘israf’ vurgusu yapan Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin çelişkisini gözler önüne serdi.

Bekir Tiryakili ‘durum eşitlendi’ dedi

“Zenginleştirilmeye çalışılan demokrasi cephesinde son durum: İmamoğlu, Balıkçı görüntülerini servis eden Genel Başkanının, geceliği 100 bin liralık kral dairesinden fakirlik edebiyatı yaptığı görüntüleri servis ederek durumu eşitledi.”

Zenginleştirilmeye çalışılan demokrasi cephesinde son durum:

İmamoğlu,Balıkçı görüntülerini servis eden Genel Başkanının, geceliği 100 bin liralik kral dairesinden fakirlik edebiyatı yaptığı görüntüleri servis ederek durumu eşitledi. — Bekir Tiryakii 🇹🇷 (@BekirTiryakii) January 31, 2022

“100 bin TL’lik boğaz manzaralı süitte takılan genel başkan”

Gazeteci Nazif Karaman ise; “Mikrofonu eline alınca fakir edebiyatı yapan (Bakınız: Sözcü kupürü)ama geceliği 100 bin TL’lik boğaz manzaralı süitte takılan genel başkan” dedi.

Mikrofonu eline alınca fakir edebiyatı yapan (Bakınız: Sözcü küpürü)ama geceliği 100 bin TL’lik boğaz manzaralı süitte takılan genel başkan… pic.twitter.com/mbmxCwHQ6V — Nazif KARAMAN (@Nazifkaraman) January 31, 2022

Mutfaktan boğaz manzaralı süit odaya

A haber ise; “Mutfaktan boğaz manzaralı süit odaya… Kemal Kılıçdaroğlu son videosuyla kendini ele verdi, video paylaştığı süit odanın geceliği 100 bin TL!” paylaşımında bulundu.

Mutfaktan boğaz manzaralı süit odaya… Kemal Kılıçdaroğlu son videosuyla kendini ele verdi, video paylaştığı süit odanın geceliği 100 bin TL! pic.twitter.com/lRU5aExuOy — A Haber (@Ahaber) January 31, 2022

“Bu işte herkesin uzak durması gereken kirli siyaset”

Erem Şentürk ise “Geceliği 100 bin liradan fazla olan boğaz manzaralı kral odasından, “millet aç, mutfaklar yangın yeri” edebiyatı parçala sonra buna itiraz edenleri de “hepinizi fişledik, trolünüz, bedeli ağır olacak” diye tehdit et. Bu işte herkesin uzak durması gereken kirli siyaset.” dedi