Alanya’da yolcu uçağının lastiği patladı!

Gazipaşa Havalimanı’na inişi sırasında Corendon Hava Yolları’na ait yolcu uçağının ön lastiği patladı. Ön dikme üzerine iniş yapabilen uçakta hasar oluşurken, 184 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi.

Yolcu uçağında panik anları

Corendon Hava Yolları’na ait Köln- Gazipaşa uçuşunu yapan 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının Gazipaşa Havalimanı’na inişinde ön lastiği patladı. Saat 11.00 sıralarındaki iniş sırasında lastiğinin patlaması sonrası uçak, ön dikme üzerine iniş yaptı. 184 yolcu ve 6 mürettabatın bulunduğu uçakta yaralanan olmazken, ön dikmede hasar oluştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır” denildi.

İstanbul Havalimanı‘nda,Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı.

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