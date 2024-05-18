Saarland’da olağanüstü hal ilan edildi

Küresel iklim değişikliği bu sefer de Saarland’ı etkiledi.

Almanya’nın güneybatısında yer alan bir eyalet olan Saarland’da dün gece başlayan aşırı yağışın yarattığı hasar ancak sabah saatlerinde görülmeye başladı.

Şansölye Scholz sel bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.

Şiddetli yağmur eyalet genelinde sokakların sular altında kalmasına, bodrumların dolması ve toprak kaymalarına neden oldu.

Eyaletin Başkenti Saarbrücken’deki durum merkezinde 3.000’den fazla polis ve afet görevlisi teyakkuza geçti.

Saarbrücken’in de aralarında bulunduğu birçok belediyede artan su kütleleri nedeniyle evler boşaltılmak zorunda kaldı.

“50 yılda bir meydana gelen bir sel olayı”

Halka bodrumlardan, su birikintilerinden ve su basmış alanlardan uzak durulması çağrısında bulunuldu. Devlet Çevre ve Mesleki Güvenlik Dairesi, bunun yalnızca 20 ila 50 yılda bir meydana gelen bir sel olayı olduğunu söyledi.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), Cumartesi sabahı erken saatlerde Almanya’daki tüm şiddetli hava durumu uyarılarını iptal etti. Şansölye Olaf Scholz ( SPD ), Cumartesi günü Başbakan Anke Rehlinger (SPD) ile birlikte durum hakkında fikir edinmek istiyor .

Rehlinger, Cuma akşamı geç saatlerde Saarländischer Rundfunk’ta yaptığı açıklamada eyaletindeki durumu “çok gergin” olarak nitelendirdi. Muhtemelen büyük hasar varsayılmalıdır. Belediyeye göre, yalnızca Saarland’ın Völklingen kentindeki hasar milyonları buluyor.

Cumartesi gecesi Rehlinger, etkilenenlere mali yardım yapılacağını duyurdu.

iklim değişikliği sonuçları neden olur.

İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artışı nedeniyle dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesi ve hava olaylarının değişmesi sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir. Bu değişikliklerin birçok sonucu vardır ve bunlar çeşitli alanlarda hissedilir. İşte iklim değişikliğinin başlıca sonuçları:

Artan Sıcaklıklar:

Küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesi, daha sık ve yoğun sıcak hava dalgalarına yol açar.

Sıcaklık artışları, özellikle kutup bölgelerinde buzulların erimesine neden olur.

Deniz Seviyesinin Yükselmesi:

Buzulların ve kutup buzunun erimesi, okyanuslara ek su eklenmesine neden olarak deniz seviyelerinin yükselmesine yol açar.

Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı bölgelerinde sel ve erozyon riskini artırır ve birçok ada ve kıyı kenti için tehdit oluşturur.

Ekstrem Hava Olayları:

Kasırgalar, tayfunlar, hortumlar ve fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artar.

Kuraklık ve aşırı yağış gibi olayların artması tarım, su kaynakları ve genel yaşam koşulları üzerinde olumsuz etkiler yaratır.

Ekosistem ve Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Etkiler:

Birçok hayvan ve bitki türü, değişen iklim koşullarına uyum sağlayamayarak tehdit altına girer.

Mercan resifleri gibi hassas ekosistemler, okyanusların ısınması ve asitlenmesi nedeniyle zarar görür.

Tarım ve Gıda Güvenliği:

İklim değişikliği, tarım ürünlerinin verimliliğini olumsuz etkileyerek gıda güvenliğini tehdit eder.

Kuraklık ve aşırı yağışlar, ekim alanlarının uygunluğunu ve ürün kalitesini düşürebilir.

Su Kaynakları Üzerindeki Etkiler:

Buzulların erimesi ve yağış düzenlerindeki değişiklikler, su kaynaklarının mevcudiyetini ve dağılımını etkiler.

Su kıtlığı, birçok bölgede yaşam koşullarını zorlaştırır.

Sağlık Üzerindeki Etkiler:

Sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olayları, insan sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz etkilere neden olabilir.

Sıcaklık ve yağış değişiklikleri, sivrisinekler ve diğer hastalık taşıyıcılarının yayılımını artırarak, sıtma ve dengue gibi hastalıkların görülme sıklığını artırabilir.

Ekonomik Etkiler:

Altyapının zarar görmesi, tarım ve balıkçılığın etkilenmesi gibi nedenlerle ekonomik kayıplar artar.

Enerji talebinde değişiklikler, üretim ve tüketim kalıplarını etkileyebilir.

İklim değişikliği, küresel bir sorun olup uluslararası iş birliği ve yerel çabalarla ele alınması gereken bir konudur. Hem azaltma (mitigasyon) hem de uyum (adaptasyon) stratejileri, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmek için kritik öneme sahiptir.