Teksas’ta fırtına sebebiyle 4 kişi öldü

ABD’de gök gürültülü fırtınalar dört kişiyi öldürdü ve güneydoğu Teksas’ta yaklaşık bir milyon ev ve işyerinin elektriğini kesti.

Fırtına Teksas’ta ciddi hasara yol açtı

Houston belediye başkanı John Whitmire, “Ike Kasırgası’na eşdeğer, saatte 100 mil hızla esen rüzgarlarla şehir merkezinde ciddi hasara neden olan bir fırtına var” dedi.

Yaşanan ölümlerin ikisi devrilen ağaçlardan ve biri de devrilen bir vinçten kaynaklandı.

Fırtına Teksas’ın ardından komşu Louisiana’ya da sıçradı ve Körfez Kıyısı için sel uyarıları yapıldı.

Fırtına şehri tanınmaz hale getirdi

Houston’da trafik ışıkları söndü, ofis pencereleri uçtu ve şehrin sokaklarına camlar saçıldı.

Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, şehir merkezinden çekilen video görüntülerinde Hyatt Regency’nin pencereleri ve çatısının bir kısmının fırtınanın kuvvetli rüzgarları nedeniyle savrulduğu görülüyor. Houston Bağımsız Okul Bölgesi bölgesi fırtınanın ardından Cuma günü okulu iptal etti.

Belediye başkanı Perşembe akşamı yaptığı konuşmada vatandaşlara içeride kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Belediye başkanı, “Bu gece evde kalın. Çok önemli bir çalışan değilseniz yarın işe gitmeyin. Evde kalın, çocuklarınıza iyi bakın. İlk müdahale ekiplerimiz 24 saat çalışacak” dedi.

Houston Ulusal Hava Durumu Servisi ofisine göre, akşam saatlerinde birçok ilçe için ani sel ve şiddetli fırtına uyarıları yapıldı.

Şehrin itfaiye şefi, şehrin, çoğu gaz sızıntısı ve kopan kablolarla ilgili olan birikmiş acil durum çağrıları üzerinde çalıştığını söyledi.

Kesintilerin büyük çoğunluğu, Houston’ın da içinde bulunduğu ve 4,7 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Harris County’de yaşanıyor. Louisiana’da 215.000 hanenin elektriğinin olmadığı açıklandı.

Körfez Kıyısı’nın bazı kısımlarında Cuma günü 30 milyondan fazla insan şiddetli hava riski altında.

Geçen ay, Katy kasırgası bir kişiyi öldürüp 10 kişiyi yaraladığında, başka bir ölümcül fırtına şehri kasıp kavurdu.

ABD‘de Filistin’e destek sürüyor. Son olarak ABD polisi Virginia Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek kampına müdahale etti.

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