Yılmaz Özdil: “Ciğeri Beş Para Etmez Kereste Seviyesinde Tipler”

Yılmaz Özdil: Hasan Arat’a Küfreden Ciğeri Beş Para Etmez Tipler.

“Kimdir Hasan Arat mesela, Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitesi’nin yönetim kurulu aynı zamanda Türkiye milli Olimpiyat komitesi Başkan Yardımcısı.

Üç büyüklerde hem Fenerbahçe’de hem Beşiktaş’ta hem Galatasaray’da forma giymiştir bir Fair Play sembolü

Basketbol uluslararası dostluğun güçlenmesine katkılarından ötürü sporla katkılarından ötürü dünyanın en Prestij spor ödüllerinden birine Onur madalyasına layık görülüyor.

Aynı zamanda uluslararası saygınlığı olan bir iş adamı.

Üniversitede Mütevelli heyeti üyesi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm örgütünün iş Konseyi başkan yardımcılığı yapmış bile.

Ya ama Bakıyoruz ya Ciğeri beş para etmez tipler, eğitimi böyle kereste seviyesinde tipler, Türkiye’nin böylesine kariyerli böylesine saygın insanına hakaret ediyorlar.”

Hasan Arat’a küfür edildiğini söyleyen Yılmaz Özdil yayınında Hasan Arat’a kimin ne sebeple küfür ettiğşnden bahsetmedi.

Hasan Arat Kimdir

Hasan Arat 27 Eylül 1959 Adana doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Hasan Arat, Arat Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanıdır. Arat evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan Arat öğrenimini Adana Yeni Koleji, Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlamıştır.

1975’te Fenerbahçe basketbol yıldız takımında, 1982-84 te de Galatasaray’a takımında oynayan Hasan Arat, Adana Demirspor lisansı ile basketbola başladı. Daha sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Adanaspor, NASAŞ ve Yeşilyurt takımlarında oynadı.

Hasan Arat 7 numaralı forma ile erken yaşta Galatasaray’da jübile yaptı

Hasan Arat, Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş basketbol takımında forma giydi. Bu süreçte Beşiktaş ile az forma şansı bulan Hasan Arat daha sonra Galatasaray’a giderek 7 numaralı formayı terletti.

Turgut Özal dönemi başlayan ihracat furyası sebebiyle Basketbolu bıraktı.

İş hayatına, üniversite yıllarında Sultanhamam’da iplik ve kumaş pazarlayarak başlayan, Hasan Arat, Galatasaray‘da basketbol oynadığı yıllarda 1984 yılında Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1987 yılında Arat Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni kurarak, tekstil piyasasına ilk adımını atmıştır.

Koç Ailesi ve İnan Kıraç’a yakınlığıyla da bilinen Hasan Arat 1986 yılında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği üyesi 44 meslekdaşı ile beraber Yönetim Kurulu Üyesi olduğu GSD Dış Ticaret firmasını, 1993 yılında ise Türkmenistan’da Yönetim Kurulu 2. Başkanı olduğu joint-venture şirketi Edpa-Five Star’ı kurulmasında rol almıştır.

Arat Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat 1990-1992 yılları arasında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı’nı üstlenmiştir. 1992 yılında Uluslararası Giyim Sanayicileri Federasyonu (IAF) Yönetim Kurulu’na girdi ve Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Hareketli ve hızlı inen ve yükselen bir iş hayatı

2000 yılında Beşiktaş başkan adayı olduğu yıllarda Arat Tekstili Borsa’ya açan Hasan Arat daha sonraki süreçte Emine Erdoğan’ın kenti Siirt’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı yapılan Ethem Sancak ile birlikte kurdukları jean fabrikasının işlerini Siirt’ e taşıdılar.

2005 yılında Arat Tekstilde ki çalkalanmalar sonunda Hasan Arat’ın sahibi olduğu Arat Tekstil’in sermayesinin üçte ikisini kaybettiği gerekçesiyle İMKB’de tahtası kapatıldı. Şirket hisseleri de İMKB endekslerinden çıkarıldı.

Bunun üzerine Hasan Arat, Cem Boyner ve Ethem Sancak ile beraber Koç Holding’in Moskova’da ki AVM’sinde ilk ortak mağazaları açtılar.

Mağazada bir gömlek 100, bir ceket 800 dolar gibi fiyatlarla iş yapmakta zorlanan ortaklar bir eczaneler zinciri kurarak işlerini büyüttüler.

Daha sonra eczaneler zincirindeki hisselerini Ethem Sancak‘a devreden Hasan Arat 2007 yılından itibaren NATO Dairesinde İkinci kâtip olarak görev yapan Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen ile Capital Partners’ı kurarak İcra Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Hasan Arat 2010 yılında Fiba Grubu’nun Yönetim Kuruluna katılmıştır.

İMKB Yönetim Kurulu 14 Kasım 2008 tarihli toplantısında, Hasan Arat’a ait Arat Tekstil’in hisse senetlerini sürekli olarak işlem görmekten men ederek Borsa pazarlarından çıkarılmasına karar verilirken SPK Başarılı iş adamı Hasan Arat hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonun Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nda bulunmaktadır.

Şirketini devreden Hasan Arat sonra ki yıllarda Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu şirketlerde icra kurulunda görev yapmıştır.

2016 yılında ortağı olduğu Capital Partners, ABD’li Canyon Ranch şirketinin Bodrum’da 250 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçirdiği Kaplankaya projesi, ABD’li şirketin ABD dışındaki ilk yatırımı oldu.

76 villayı kapsayan bir konut mahallesi bulunuyor.

1.5 milyar dolarlık büyük proje

Milas bölgesinde bulunan Kaplankaya’ya kara ve denizyolunun yanı sıra helikopterle ulaşım sağlanan Projenin ilk bölümünü oluşturan projenin toplam yatırım değeri 1.5 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yöneten Hasan Arat Katar yatırım fonunun satın aldığı Beymen Group’un ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olup aynı zamanda gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Arat’ın Burak Öymen ile ortak olduğu Capital Partners, ABD’li yatırım bankası JP Morgan’ın Moskova’da sahibi olduğu alışveriş merkezi Metropolis’i 1.5 milyar dolara satın aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ08) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği 11 milyon 900 bini aşkın belgede, dünya elitlerinin gizli offshore sırlarını ortaya çıkardığı pandora belgelerinde Burak Öymen’in de adı geçiyordu..

Yılmaz Özdil kimdir

Yılmaz Özdil (d. 2 Ocak 1965, İzmir), Türk gazeteci ve yazar. Girit göçmeni bir anne ile Aksaraylı bir babanın oğludur.

Çocukluk ve gençlik yılları İzmir’de geçiren Yılmaz Özdil önce İzmir Atatürk Lisesi ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur.

Mesleğe Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başlayan Yılmaz Özdil 1994 yılında Milliyet gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu.

1995 yılında Yazı İşleri Müdürü olarak Sabah gazetesine transfer olan Özdil 1999 yılında Fatih Çekirge’nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı.

Star gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine dönen Özdil atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi.

Atv ve Sabah’ın TMSF’ye devredilmesinin ardından Hürriyet gazetesine geçti. 2008 yılında Uğur Dündar’ın sunduğu Star TV Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başlayan Özdil, Hürriyet’in üçüncü sayfasında yazmıştır. 15 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet’teki görevinden istifa etti.

10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazmaktadır. 26 Ekim 2022 tarihinde Sözcü TV genel yayın yönetmenliği görevine getirilmiştir. Mart 2023’te Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden istifa etmiştir.

Yılmaz Özdil: “Hasan Arat’a küfür Eden Ciğeri Beş Para Etmez Kereste Seviyesinde Tipler”