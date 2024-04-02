Beşiktaş’ta feci yangın! Ölü ve yaralılar var

Beşiktaş’ta, 16 katlı binada çıkan yangında son bilgiye göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan binada tadilat çalışması yapılırken patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden Beşiktaş’ta çıkan yangına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya:” İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”

Finlandiya’da bir okula silahlı saldırı gerçekleşti. Yaşanan olayda 3 öğrencinin yaralandığı açıklandı.

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