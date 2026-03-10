Ara tatil kalksın mı? İşte öğretmenlerin net görüşü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündemine gelen “ara tatiller kaldırılmalı mı?” tartışmasıyla ilgili öğretmenlerin görüşleri ortaya çıktı. Türk Eğitim-Sen tarafından Türkiye genelinde yapılan ankete göre öğretmenlerin büyük bölümü birer haftalık ara tatillerin kaldırılmasına karşı olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 80,5’i tatilin kaldırılmasına karşı

Türk Eğitim-Sen’in 2 bin 748 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette “Birer haftalık ara tatiller kaldırılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 80,5’i ara tatillerin kaldırılmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 19,5’i kaldırılmasını istedi.

Anket sonuçlarına göre anaokulu ve anasınıfında görev yapan öğretmenlerin yüzde 82,9’u ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıktı. İlkokul öğretmenlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı ve öğretmenlerin yüzde 81,3’ü ara tatilin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Lise öğretmenlerinde farklı tablo

Ara tatillerin kaldırılmasını savunanların en yüksek olduğu kademenin ise lise öğretmenleri olduğu görüldü. Liselerde görev yapan öğretmenlerin yüzde 24,6’sı ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünürken, yüzde 75,4’ü buna karşı çıktı.

Türk Eğitim-Sen’e göre bu farklılıkta lise düzeyinde sınav baskısı, müfredatı yetiştirme kaygısı ve yoğun akademik takvimin etkili olabileceği değerlendiriliyor.

En önemli gerekçe: Psikolojik iyi oluş

Ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkan öğretmenlerin en önemli gerekçesi ise psikolojik iyi oluş ve stresin azalması oldu. Bu gerekçeyi yüzde 18,4 oranındaki katılımcı dile getirdi.

Bunu “ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlaması” yüzde 16,7, “öğretmenlerin ders hazırlık sürecini olumlu etkilemesi” yüzde 16,5 ve “öğrencilerin motivasyonunu artırması” yüzde 16,2 gerekçeleri izledi.

Ara tatilin sosyal faaliyetlere zaman ayırma imkanı sağlaması yüzde 15,5, okul dışı etkinliklerin öğrenmeyi desteklemesi ise yüzde 13,9 oranında ifade edildi.

Kaldırılmasını isteyenlerin gerekçesi

Ara tatillerin kaldırılmasını isteyen öğretmenlerin en sık dile getirdiği gerekçeler ise tatil sonrası öğrencilerde motivasyonun düşmesi ve okula dönüş sürecinde uyum sorunlarının yaşanması oldu. Bu iki gerekçenin her biri yüzde 23,4 oranında ifade edildi.

“Öğretmenlerin büyük çoğunluğu karşı”

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin ara tatillere yalnızca dinlenme arası olarak bakmadığını belirtti.

Geylan, “Raporun en dikkat çekici sonucu, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ara tatillerin kaldırılmasına karşı olmasıdır. Bu durum, ara tatillerin öğretmenler tarafından yalnızca bir dinlenme arası değil; eğitim sürecini destekleyen, öğretmen ve öğrencinin yeniden toparlanmasını sağlayan bir ara dönem olarak değerlendirildiğini göstermektedir” dedi.