Yozgat Sorgun’da Trafik Kazası: Kamil Koç Otobüsü Şarampole Yuvarlandı

Adalet Bakanı Tunç Yozgat Sorgun trafik kazası için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alınan bilgilere göre Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Kamil Koç’a ait yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Sivas’tan İstanbul’a giden A.T. idaresindeki yolcu otobüsü Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, daha sonra şarampole yuvarlandı.

İlk belirlemelere göre kazada, İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.

Yozgat ve Sorgun’daki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan “Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir” diye konuştu.

Kamil Koç Trafik Kazası! Vali Özkan: Dikkatsizlik, Tedbirsizlik

Sorgun Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Vali Özkan kazanın sebebi hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:

“İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazayla ilgili açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Tunç, “Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Sivas’tan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.