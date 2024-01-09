İzmir’de cinayet! 1 aylık kocasını öldürdü
İzmir Bornova'da cinayet! Şirin Bozkurt adlı kadın 1 ay önce evlendiği eşi Fırat Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü.
Kadın cinayetleri devam ederken bugün de bir erkek cinayeti işlendi. İzmir Bornova’da Şirin Bozkurt, eşi Fırat Bozkurt’u öldürdü.
İzmir’in Bornova ilçesinde Şirin Bozkurt (47) 1 ay önce evlendiği eşi Fırat Bozkurt’u (43) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın ile 18 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre cinayet dün gece saatlerinde Bornova Kazım Dirik Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.
Evde Fırat Bozkurt ile eşi Şirin Bozkurt tartışmaya başladı.
Sağlık teknikeri olduğu öğrenilen Şirin Bozkurt eşi Fırat Bozkurt’u göğsünden bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler Fırat Bozkurt’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bozkurt’un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şirin Bozkurt’un, eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun olay sırasında evde olduğu ve gelen sesler üzerine salona koşup, Fırat Bozkurt’u kanlar içinde gören çocuğunu komşusuna gönderdiği öğrenildi.
Polis, Şirin Bozkurt ile oğlunu gözaltına aldı. Şirin Bozkurt ile oğlunun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.