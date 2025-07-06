DünyaSpor

Formula 1’de zafer Lando Norris’in

Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Britanya Grand Prix’sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. İkinci sıra aynı takımdan Oscar Piastri'nin oldu

NationalTurk NL06/07/2025
2 Bir dakikadan az
Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan Britanya Grand Prix’sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. İkinci sıra aynı takımdan Oscar Piastri'nin oldu
WTS ile Ayın Fırsatları

 

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1 Lando Norris, Britanya Kralı
1.1 Formula 1 genel klasmanında pilotlar sıralaması şöyle:

Lando Norris, Britanya Kralı

Formula 1‘de sezonun 12. yarışı olan Britanya Grand Prix’sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. İkinci sırayı yine McLaren’dan 10 saniye ceza alan Oscar Piastri alırken üçüncü olan Sauber’den Nico Hulkenberg kariyerinde ilk kez podyumda yer aldı. Ferrari’den Lewis Hamilton dördüncü olurken yağmurun damgasını vurduğu yarışta Red Bull’dan Max Verstappen beşincilikle yetindi.

Formula 1 genel klasmanında pilotlar sıralaması şöyle:

1. Piastri – 234
2. Norris – 226
3. Verstappen – 165
4. Russell – 147
5. Leclerc – 119
6. Hamilton – 103

NationalTurk NL06/07/2025
2 Bir dakikadan az
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