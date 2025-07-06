Formula 1’de zafer Lando Norris’in

Lando Norris, Britanya Kralı

Formula 1‘de sezonun 12. yarışı olan Britanya Grand Prix’sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. İkinci sırayı yine McLaren’dan 10 saniye ceza alan Oscar Piastri alırken üçüncü olan Sauber’den Nico Hulkenberg kariyerinde ilk kez podyumda yer aldı. Ferrari’den Lewis Hamilton dördüncü olurken yağmurun damgasını vurduğu yarışta Red Bull’dan Max Verstappen beşincilikle yetindi.

Formula 1 genel klasmanında pilotlar sıralaması şöyle:

1. Piastri – 234

2. Norris – 226

3. Verstappen – 165

4. Russell – 147

5. Leclerc – 119

6. Hamilton – 103