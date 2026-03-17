Bursa’da acı olay! Su sandığı asit hayatına mal oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Ahmet İnanç evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Kısa süre sonra fenalaşan İnanç için sağlık ekiplerine haber verildi.

Bursa’da korkunç olay

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

