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Sümeyye Yavlak Cinayeti! Antalya’da Vahşet

Antalya'da 32 yaşındaki Sümeyya Yavlak, boşanma sürecindeki eşi Mehmet Yavlak tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Sümeyye Yavlak Cinayeti

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Sümeyye Yavlak Cinayeti
Sümeyye Yavlak Cinayeti

Mehmet Yavlak adlı şahıs boşanmak isteyen eşi Sümeyye Yavlak’ı çalıştığı markette bıçaklayarak öldürdü. / Sümeyye Yavlak Cinayeti

Alınan bilgilere göre korkunç cinayet dün akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Şelale Caddesindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi.

32 yaşındaki Mehmet Yavlak ile boşanma aşamasındaki eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında iddialara göre dün sabah tartışma yaşandı.

Sümeyye Yavlak - Mehmet Yavlak
Sümeyye Yavlak – Mehmet Yavlak

Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir Market şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla kovalamaya başladı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sümeyye Yavlak kendini depoya kilitlerken eşi kapıyı kırarak genç kadını kalbinden bıçakladı.

Katil zanlısı olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri Sümeyye Yavlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler Mustafa Yavlak’ı gözaltına aldı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sümeyye Yavlak - Mehmet Yavlak
Sümeyye Yavlak – Mehmet Yavlak

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