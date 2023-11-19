Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatının ifadesi ortaya çıktı

Yaşadıkları lüks hayat ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Dilan Polat ile eşin Engin Polat kısa bir süre önce tutuklandı. Gündemi meşgul eden operasyonla ilgili önemli bir detay geldi. Çiftin avukatları Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın avukatı konuştu

Polat çiftçi soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin hem avukatı hem de muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı. Gün savcılık ifadesinde, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gün geçtiğimiz günlerde savcıya ifade vererek etkin pişmanlıktan faydalanmak istemişti. DHA’nın aktardığına göre etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki aşamalarda savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün’ün ifadesi ortaya çıktı.

Bir zamanlar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı

Avukat Ahmet Gün savcılık ifadesinde şu iddialarda bulundu:

“Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade vermek istiyorum. Ben yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı.”

Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, tasfiye halindeki BYZGUN Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve tasfiye halindeki Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu ileri süren Gün, “Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır” dedi.

Kozmetik şirketinin aylık geliri 80 milyon lira

Gün ifadesinin devamında, “Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ‘Maşallah iyi satış yapmışsınız’ dedim” dedi. Gün, “Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi” iddiasında bulundu.

“80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir” diyen Gün, ifadesini sonlandırırken kara paraya da değindi.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin parasının kaynağı ne?

Ahmet Gün, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır” diyerek iddialarını şöyle tamamladı:

“Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir”