Gaziantep’te ev sahibi kiracısını vurdu!

Gaziantep‘te korkunç olay

Ev sahibi B.Ş. ile kiracısı Hamide G. (39) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ardından B.Ş. kiracısı Hamide G.’ye pompalı tüfekle ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralanan kadın yerde yatarak yardım bekledi.

Çevredeki vatandaşların ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kiracısını vuran ev sahibini yaklamak için çalışmalar devam ediyor.