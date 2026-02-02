DünyaOrtadoğu

Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı! Gazze’de sınırlı geçiş başladı

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, ateşkes sürecinin ilerlemesiyle birlikte kontrollü şekilde yeniden faaliyete geçti.

Gazze’de ateşkesin uygulanmasına yönelik adımlar sürerken, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı sınırlı geçişlere yeniden açıldı. Mısırlı ve İsrailli güvenlik yetkilileri, kapının kontrollü şekilde faaliyete geçtiğini doğruladı.

Refah Sınır Kapısı’ndan ilk gün 50 kişi geçecek

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelere dahil olan Mısırlı bir yetkili, sınır kapısının açıldığı ilk gün karşılıklı olarak 50 Filistinlinin geçişine izin verileceğini söyledi. Yetkili, sürecin hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi.

Mısır medyasından doğrulama

Mısır devletine bağlı medya kuruluşları da Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açıldığını doğruladı. Haberde, geçişlerin aşamalı ve sınırlı şekilde gerçekleştirileceği, güvenlik ve insani koşulların yakından takip edileceği aktarıldı.

Ateşkes sürecinde kritik adım

Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması, Gazze’de ateşkesin sahadaki yansımalarından biri olarak değerlendirilirken, sürecin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla izleniyor.

