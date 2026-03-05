İstanbul’da trafiği tehlikeye atan şahıslar cezadan kaçamadı

İstanbul‘da trafik canavarlarına ceza

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, E-5 Karayolu’nda makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye atan iki sürücüye ceza yazıldı.

Avcılar’da trafiği tehlikeye atan 2 sürücü hakkında toplam 192 bin TL ceza kesildi. Her iki araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araçlar ise 60 gün trafikten men edildi.

Birbirlerile makas yarışı yapan sürücüler hem kendilerini hem trafikteki diğer araçları büyük bir tehlikeye soktu. Trafikte seyir halindeki başka bir aracın sürücü tarafından kayıt alınan şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı.