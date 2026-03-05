Zonguldak’ta “Eşime baktın” kavgasında kan aktı

Zonguldak‘ta feci olay

Zonguldak’ta “Eşime neden baktın?” diyen genci bıçaklayarak öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenilen şahıs eşine baktığını iddia ettiği genç ile kavga ettiği sırada bıçaklayarak genç adamın ölümüne neden oldu. “Eşime neden baktın?” kavgasında öldürülen genç yakınlarını yasa boğdu.

O kan donduran anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken genci bıçaklayarak öldüren şahısın ise müebbet hapis cezası ile yargılandığı öğrenildi.

Paylaşılan görüntüler sonrası vatandaşlar artan şiddet olaylarından duydukları endişeyi dile getirdi.

O korkunç anlar böyle görüntülendi- Video