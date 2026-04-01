Manisa’da imama bıçaklı saldırı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde Çavlu Mahalle Camii İmamı Harun Oğul, yatsı namazının ardından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan Oğul hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa’da cami çıkışında saldırı

Olay, Salihli İlçe Müftülüğü’ne bağlı Çavlu Mahalle Camii’nde meydana geldi. İmam Harun Oğul’un, yatsı namazı sonrası camiden çıktığı sırada madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığı belirtildi.

Çevrede bulunanların müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Oğul’un tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheli yakalandı, adli kontrolle serbest kaldı

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliği henüz açıklanmayan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi ancak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara tepki geldi

Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Cemil Hüseyin Çükelek, verilen karara tepki gösterdi. Çükelek, “Cezasızlık algısı suç işlemeye meyilli kişileri cesaretlendiriyor. Din görevlilerimizin can güvenliği pamuk ipliğine bağlı olmamalı” dedi.

Çükelek ayrıca, saldırganın mağdur imam ile aynı mahallede yaşamasının ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu belirterek, hukuk sisteminde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.