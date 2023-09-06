Muhammed Yakut Yakalandı

Sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya’da polis tarafından yakalandı.

Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yakut hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmış, kırmızı bülten çıkarılması talebi de Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderilmişti.

Kırmızı bülten çıkarılmasının ardından Muhammed Yakut, İspanya Santander şehrinde polis tarafından yakalandı.

İspanyol emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından soruşturma başlatılan ve daha sonra kırmızı bülten çıkarılan Yakut, dün İspanya’nın kuzeyindeki Santander kentinde kimlik kontrolüne takıldı.

Türkiye’nin iade işlemlerini başlattığı bildiriliyor.

İade, Türkiye’de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya’da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

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