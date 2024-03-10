Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti.

Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul’da hayatını kaybetti. Usta isim Yıldızoğlu’nun hayatını kaybettiğini kızı Sibel Aybar, telefonla bağlandığı bir televizyon programında doğruladı. Yıldızoğlu’nun cenazesinin Pazartesi günü Levent’te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

1936 yılında İstanbul Yeşilköy’de doğan usta isim, 150’nin üstünde filmde ve televizyon dizisinde rol almıştı.

Kayhan Yıldızoğlu için Mehmet Nuri Ersoy’dan baş sağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu için yayınladığı mesajında, “Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, “Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı Kayhan Yıldızoğlu. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

Hipokrat öneriyor: TİP 2 diyabet geçer mi?

Acı Ot Festivali’ne geri sayım! Bodrum’da gerçekleşecek olan Acı Ot Festivali‘nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.