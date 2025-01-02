79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi gördüğü Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Tayfur, önce Marmaris’te yoğun bakıma alınmış, ardından doktorlarının talebiyle 17 Aralık’ta ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören sanatçı, 2 Ocak akşamı saat 19.00’da yaşamını yitirdi.

Hastane önünde duygusal anlar

Ferdi Tayfur’un ölüm haberini alan hayranları, hastane önünde toplanarak sanatçıya sevgilerini farklı şekillerde gösterdi. Bazı hayranları araçlarından Tayfur’un şarkılarını dinlerken gözyaşlarına boğulurken, kimileri Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Hastane bahçesinde bir araya gelen kalabalık, hep bir ağızdan “Ferdi Baba” diye bağırarak sanatçının şarkılarını söyledi.

Cenaze İstanbul’a gönderilecek

Sanatçının cenazesinin İstanbul’a gönderileceği ve burada defnedileceği öğrenildi. Ferdi Tayfur’un ölümü, Türkiye’nin müzik ve sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Arabesk müziğin efsanesi

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, 9 Altın Plak ödülünün yanı sıra pek çok şarkısı ve sinema filmiyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. “Çeşme”, “Ben de Özledim”, “Bana Sor” gibi eserleriyle hafızalara kazınan Tayfur, hayranları tarafından “Ferdi Baba” olarak anılıyordu.

Rusya’dan gelen bilgilere göre, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’a yönelik bir zehirleme girişimi düzenlendi.