Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz otobüs ABD’de kullanılmaya başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD’de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sürücüsüz otobüs kullanımda

Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

“Türkiye’de Bilişim Vadisi’nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark’ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD’deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa’nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç’in Stavanger ve Finlandiya’nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre’de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.”



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