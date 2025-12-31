Trump’ın kızı olduğunu iddia etti, dava reddedildi

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen’in, biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu ileri sürerek açtığı babalık davasında mahkemeden karar çıktı. Ankara 27’nci Aile Mahkemesi, iddiaların somut delillere dayanmadığını belirterek davanın reddine hükmetti. Özmen ise kararı istinafa taşıdığını açıkladı.

Necla Özmen, 25 Eylül’de açtığı dava dilekçesinde 1970 doğumlu olduğunu, nüfusta Satı ve Dursun Özmen’in çocuğu olarak kayıtlı bulunduğunu belirtti. Dava dilekçesinde, kendisini büyüten Satı Özmen’in 2017 yılında gerçeği anlattığını ileri süren Özmen, biyolojik annesinin Sophia isimli bir ABD vatandaşı olduğunu iddia etti.

Mahkeme, 10 Ekim tarihli kararında, dava dilekçesinde iddiayı destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadığını vurguladı. Kararda, eksikliğin usuli değil, esasa ilişkin olduğu belirtilerek, bu nedenle davacıya süre verilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Usulüne uygun şekilde ileri sürülmeyen vakıa ve delillerle yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle dava reddedildi.

“DNA testiyle öğrenmek istiyorum”

Kararın ardından DHA’ya konuşan Necla Özmen, davayı istinafa götürdüğünü, ayrıca ABD Büyükelçiliği ve ABD’deki mahkemelere de dilekçe gönderdiğini söyledi. Özmen, kendisini dünyaya getiren kişinin Sophia isimli bir ABD vatandaşı olduğunu iddia ederek, “Babam NATO’da görevli olduğu için orada tanışmış olabileceklerini düşünüyorum. Bana daha fazla bilgiyi babanın bildiği söylendi ancak kendisi vefat ettiği için soramadım” dedi.

Özmen, amacının kimseye zarar vermek olmadığını vurgulayarak, “Sadece babam olup olmadığını öğrenmek istiyorum. DNA testiyle bunun ortaya çıkabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Benimle konuşmasını isterim”

Trump ile görüşmek istediğini dile getiren Özmen, “Kendisinin iyi bir baba olduğuna inanıyorum. Beni geri çevirmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

