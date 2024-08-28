Ölen annesini 2 yıl dondurucuda sakladı!

78 yaşında bir kadının korona salgını sırasında öldüğü belirlendi. Oğlu ise onu gömmek yerine dondurucuya sakladı.

İtalya’da bir adam, ölen annesini yıllarca dondurucuda sakladı.

Adamın amacının annesinin emekli maaşını almaya devam etmek olduğu ortaya çıktı.

İlk bulgulara göre, dolandırıcılık oğluna birkaç bin avro kazandırdı. İtalya’nın Akdeniz’deki Sardinya adasındaki Sarroch kasabasındaki 54 yaşındaki adam şimdi ciddi dolandırıcılık ve ölümü gizleme suçlamasıyla yargılanacak.

Annesinin cesedi polis tarafından arama sırasında bulundu. Komşular daha önce kadının uzun süredir yokluğuna şaşırmıştı. İçinde bulunduğu dondurucu zemin kattaydı.

Müfettişler kadının yaklaşık iki yıldır ölü olduğundan şüpheleniyorlar. Korona salgını sırasında muhtemelen doğal sebeplerden ölmüş olabileceği sanılıyor.

Otopsi sonuçları henüz yayınlanmadı.