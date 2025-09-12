Başakşehir, Rennes’den iki yerliyi kaptı

Başakşehir son anda hem attı hem tuttu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transferin son gününde turnayı gözünden vurdu. Turuncu-lacivertliler, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes’te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan’a ve Bertuğ’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Başakşehir‘in iki oyuncuyu 3.4 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 payla transfer edildiği bildirildi.