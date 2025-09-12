En Son HaberlerFutbolSporTürkiye

Başakşehir, Rennes’den iki yerliyi kaptı

Başakşehir, Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile kadrosunu güçlendirdi

NationalTurk NL12/09/2025
11 Bir dakikadan az
Başakşehir, Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım ile kadrosunu güçlendirdi
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Başakşehir son anda hem attı hem tuttu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, transferin son gününde turnayı gözünden vurdu. Turuncu-lacivertliler, Fransa’nın Rennes takımında forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, “Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes’te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan’a ve Bertuğ’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Başakşehir‘in iki oyuncuyu 3.4 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 payla transfer edildiği bildirildi.

Bağlantılar
NationalTurk NL12/09/2025
11 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu