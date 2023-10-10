Şalom Gazetesini Bilir misiniz?

75 yıldır Türk Musevi Cemaati tarafından çıkarılan haftalık bir siyasi ve kültür gazetesi.

En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, kısıtlı imkanlara rağmen Türkiye’nin tartışmasız en kaliteli ve içerik olarak en zengin gazetesi.

Siyasetten sanata, kültürden spora konusunda uzman ve bilgili kişilerin katkıları ile her şey var.

Birinci amacı doğal olarak Türk Musevilerinin ulusal sesi olduğu için Yahudilik ve Ladino-Espanyol dili de ihmal edilmiyor ve bu misyona ilave olarak Türk ulusunu ve kültürünü Müslüman – Gayrimüslim ayrımı yapmadan bütün renkleriyle yürekten kucaklayan bir gazete.

Şalom’u eline alan herkes kendisinden bir şey mutlaka bulur ve Şalom hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ve Atatürk ilkelerine aykırı yayın yapmadığı gibi, yazıyı da basmaz.

Hiçbir siyasi partiye yakın durmaz, karşısında da durmaz ama Atatürk ilkeleri ile nerede durduğunu net bir şekilde de gösterir.

Haftalık olarak yayınlanmasına rağmen içerik olarak gündemi çok iyi takip ettiği için gazete hangi gün alırsanız alın o gün çıkmış günlük kaliteli bir gazete gibidir.

Bir de, ayda bir yayınladığı Şalom Dergi var, muhteşem, bu ay Cumhuriyetin Yüzüncü Yıldönümü nedeniyle şahane bir koleksiyon sayısı yaparak okuyucularının karşısına çıkmış.

Cumhuriyet’in Misakı Milli’den Lozan’a kuruluşu, Seka’dan Sümerbank’a yaptığı inanılmaz yatırımlar, Atatürk döneminde yapılan atılımlar çok detaylı bir şekilde ele alınmış.

İddia ediyorum hiçbir yayın organı Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü sayısı Şalom’un yaptığı dergiyi geçemez, ancak bu saatten sonra taklit eden durumuna düşerler çünkü Şalom ekibi hiç bir boşluk bırakmamış.

Şalom Gazetesini, başta Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas olmak üzere gazeteye emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

İncelemeniz için gazete ve derginin bazı sayfalarının fotoğraflarını buraya bırakıyorum.

Başta Şalom’a emek verenler olmak üzere Türk Musevilerine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum!✡️🥰

Metin Yılmaz – NationalTurk

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