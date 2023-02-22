Ekşi Sözlük’e Engelleme: “İtiraz Edemiyoruz”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimin engellendiği Ekşi Sözlük, kararın neden alındığını bilmiyor.

Dün akşam saatlerinde BTK, Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirdi. BTK’nın kararla ilgili açıklamasında “eksisozluk.com 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-10029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denildi.

Ancak Ekşi Sözlük, erişim engeli kararının neden alındığını bilmediklerini duyurdu.

Medyascope’tan Ali Deniz Çakır’a konuşan Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut şunları söyledi:

“BTK’nın erişimi engelleme yetkisi 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesiyle sonradan eklenmiştir. O maddeye dayanarak BTK herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme kararı verebiliyor ama kanuna göre bu erişim engelleme kararının belirli bir içeriğe dayalı olması ve sitenin tamamını içermemesi gerekiyor. BTK bize bir açıklama yapmadı.

Bize kararı söylemediler ama bizim anladığımız kararın 8/A maddesine dayalı olduğu. Karar da sitenin tamamına ilişkin. Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Bir siteyi tamamen herkesin erişiminden uzaklaştırmak anayasaya aykırıdır. Kanunlarda da görülen husus değil çünkü fonksiyonu tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Bu hem Avrupa İnsan Hakları’na aykırı hem anayasaya hem de mevcut yasaya aykırı.”

Başak Purut, Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmeden önce sosyal medyada bazı kullanıcıların siteyi hedef alan paylaşımlarda bulunduğunu ileri sürerek “Sosyal medyada algı operasyonu yapılıyor. Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. İçerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün içeriklerin denetlenmesi mümkün değil ama bazı infial yaratacak içeriklerin teyide ihtiyacı olup olmadığına dair sitemizin kurallarına bir ekleme yapacaktık. Depremdeki kaotik ortamda böyle bir eksiklik olduğunu düşünmüştük” diye konuştu.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

