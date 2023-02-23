Ekşi Sözlük Neden Kapatıldı? Gerekçe Belli Oldu

Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmesi kararına tepki yağarken, kapatılma gerekçesi de ortaya çıktı. BTK yetkilileri, Sözlük’ün, “Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiğini belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Ekşi Sözlük 5651 Sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelerle kapatıldı.

Independent Türkçe’den Gülseven Özkan’ın haberine göre, Kanun’a 2015 yılında eklenen “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” başlıklı ilgili (8/A) maddede, şu ifadeler yer alıyor:

“Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir.”

Öte yandan kanun, “ihtihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik” gibi suçları oluşturduğu konusunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlara da erişim engelini içeriyor.

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