Reuters İddiası: Seçimler 18 Haziran’da Yapılacak

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin 42 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmasının ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenleneceğini söylerken, İngiltere merkezli Reuters, seçimin 18 Haziran’da yapılması görüşünün öne çıktığını iddia etti.

Reuters’a konuşan hükümet yetkilisi, “Seçimlerin 18 Haziran’da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel” dedi. “Erteleme ve Kasım ayına bırakma konusu yapılan değerlendirmelerle artık rafa kalkmış durumda” diyen bir üst düzey hükümet yetkilisi görüşmelerde seçimin zamanında, yani 18 Haziran’da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söyledi.

Aynı yetkili, “Sonuçta bir ay ne kadar fark eder ki? Erteleme olacaksa, gerçekten işe yaraması için 1 yıllık bir erteleme lazım. Kamuoyu da buna hiç sıcak bakmıyor” diye konuştu.

Başka bir kaynak ise, “Seçimler için 14 Mayıs erken bir tarih gibi görünüyor. İki lider de, 18 Haziran’ı onaylayacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, depremden etkilenenlerin konutların temelinin mart başında atılmasının planlandığını hatırlatan başka bir hükümet yetkilisi, “Yeter söz milletindir” sloganının da rafa kaldırılacağını söyledi. Söz konusu isim, “Kayıplar çok ağır ancak o tarihe kadar en azından fiziki olarak bile olsa bir miktar depremin izlerinin silinip insanların oturabileceklerini görecekleri inşaatlar yükselmeye başlayacak. Daha önce ‘yeter söz milletindir’ olarak belirlenen sloganın yerini ‘Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz’ sloganı alacak” dedi ve Cumhur İttifakı’nın kazanma ihtimalini yüksek gördüğünü söyledi.

18 Haziran’da yapılabilecek seçimin yaz dönemine denk gelmesinin bazı handikapları olduğunu hatırlatan yetkili ayrıca, “YSK’nın hazırlanması, özellikle depremin etkilendiği illerde seçimin fiziki şartlarının oluşturulması ya da bu seçmenlerin geçtikleri illerde oy kullanması gibi süreçlerin yetiştirilmesi gerekiyor” dedi ve ertelemenin sakıncalarını ise şöyle açıkladı: “Kasım ayı ya da başka bir döneme ertelenmesinin de hem iktidarın seçimden kaçtığı algısı, hem muhalefetin olumsuz yaklaşımı, hem milletvekillerinin durumu, hem cumhurbaşkanının adaylık durumu ile anayasadan kaynaklanan hukuki zeminin getirdiği durumlar da erteleme üzerinde gölge oluşturuyor.”

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