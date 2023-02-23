Kuraklık: Venedik’te Kanallar Kuruyor

Kasım ayındaki şiddetli yağmurlarda sel koruma sistemi sayesinde sele maruz kalmayan Venedik şimdi de kuraklıkla mücadele ediyor.

Haftalardır yağmur yağmadığı için tarihi Venedik şehrinde birçok kanal kurudu ve artık geçilemez hale geldi. Hava koşulları nedeniyle yılın bu zamanında normalden daha az yağış düşmesi alışılmadık bir durum değil. Ancak Venedik uzun zamandır bu kadar uzun bir kuraklık dönemi yaşamamıştı.

İtalyan medyasının aktardığına göre şubat ayının 15’ine kadar bölgede ortalama 0,5 milimetre yağış düştü. 1994-2022 dönemi ortalaması 60 milimetre iken tüm zamanların ortalaması 48 milimetre.

-50 santimetrelik değerlere ulaşan veya aşan gelgitler, “olağanüstü alçak gelgitler” olarak adlandırılıyor. Olağanüstü düşük su, günlerdir İtalya ve Avrupa’nın büyük bir kısmına hakim olan yüksek hava basıncından kaynaklanıyor. İtalya’nın diğer bölgeleri de kuraklığın sonuçlarıyla mücadele ediyor. Örneğin, Garda Gölü’nün seviyesi düşmeye devam ediyor ve bu da sert önlemler alınmasına yol açıyor.

Venedik’te kuraklığın hala bir avantajı var: Şehrin açıkladığı gibi, gondolcular bu günlerde kanalların kuru dibindeki atıkları toplayıp bertaraf etmeye özen gösteriyor.

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