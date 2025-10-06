Sinan Ateş davasında kilit ölüm

Sinan Ateş suikastinde tutuklanmıştı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in suikasti sonrası gözaltına alınan ve sonrasında uzun süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem İstanbul’da uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Avukat Öktem hayatını kaybetti. Şişli Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi’nde seyir halinde olan Serdar Öktem idaresindeki araç trafikte beklediği esnada kurşunlandı. Öktem, sevk edildiği Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay yerinde AK-47 ye ait çok sayıda boş kovan bulunurken polis, şüpheli 4 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Saldırıyı Daltonlar grubunun yaptığı iddia ediliyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından “Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem’in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle Serdar Öktem’in Apple’dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek” paylaşımını yaptı.