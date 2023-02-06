Türkiye
Son Dakika: Ölü Sayısı Artıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş Pazarcık depreminde ölü sayısının 10 ilde 284 kişiye yükseldiğini bildirdi.
Fuat Oktay, depremde yaralananların sayısının da 2 bin 323 olduğunu duyurdu.
10 kentte 1710 binanın yıkıldığı depremde saat 10.00 itibariyle toplam 284 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 323 kişinin yaralandığı açıklandı. Kahramanmaraş’ta 70, Adıyaman’da 13, Diyarbakır’da 14, Şanlıurfa’da 18, Osmaniye’de 20 ve Hatay’da 4 kişi hayatını kaybetti.
AP haber ajansı ise deprem nedeniyle Suriye’de son açıklamalara göre 237 kişinin hayatını kaybettiğini abonelerine iletti.
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