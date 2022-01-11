Avukat Dilara Yıldız uğradığı silahlı saldırıda katledildi.

Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silah zoruyla getirildiği İstanbul Tuzla’da bir restoranda öldürüldü.

İstanbul Tuzla’da 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, 29 yaşındaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız, iş nedeniyle gittiği şehir dışından evine geldiği sırada eski nişanlısının evde olduğunu fark etti. Eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kendi evinde darp edildikten sonra silah zoruyla Tuzla’da bulunan restorana getirildi. İkili burada bir süre konuştuktan sonra Dilara Yıldız restoranda bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

10 gündür memleketi Samsun’da Yıldız, İstanbul’daki evine döndüğünde eski uzman çavuş Oktay Dönmez’i karşısında buldu. Dönmez tarafından darp edilen Yıldız daha sonra silah zoruyla Tuzla’daki bir restorana götürüldü. Avukat Dilara Yıldız burada çevredekilerden yardım isterken, haber verilmesi üzerine restorana polis geldi. Bu sırada Dönmez tabancayla Dilara Yıldız’a 5 kez ateş etti. 28 yaşındaki Dilara Yıldız olay yerinde vefat ederken, katil Oktay Dönmez gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Oktay Dönmez’in daha önce sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla Dilara Yıldız’ı tehdit ettiği ve “Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf değil icraatın da alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak, vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta” yazdığı ortaya çıktı.