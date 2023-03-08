Tan Taşçı’nın Hayranına Uzaklaştırma Kararı

Savcılık, Nurşan Ç.’ye karşı soruşturma başlattı ve aile mahkemesi de 3 aylık uzaklaştırma kararı verdi. Nurşan Ç., karara karşı çıktı; ancak mahkeme itirazını reddetti.

Psikolojik Şiddete Maruz Kalan Taşçı’nın Durumu

Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, Nurşan Ç.’nin hayranlığının sınırlarını aşan takip ve tacizleri müvekkiline psikolojik şiddete maruz kalmasına neden olmuştur. Nurşan Ç., kendini müvekkil ile ilişki yaşadığına ikna etmeye çalışmıştır.

Savcılık ve Aile Mahkemesi’nin Kararları

Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara itiraz eden Nurşan Ç. ise iddiaları reddetti. Ancak mahkeme, Nurşan Ç.’nin itirazını reddetti.

Nurşan Ç.’nin Durumu

Nurşan Ç.’nin hayranlığının sınırlarını aşan takip ve tacizleri nedeniyle müvekkilin psikolojik şiddete maruz kalmasına neden oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve aile mahkemesi, 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Nurşan Ç., karara karşı çıktı; ancak mahkeme itirazını reddetti.

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