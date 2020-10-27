Araç çubuğuna atla
Magazin

Hikmet Karagöz Hayatını Kaybetti

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Abbas Efendi" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi.

Photo of NationalTurk NationalTurk 6 dakika önce
0 5 Bir dakikadan az

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında vefat etti.

Acı haberi, kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:

“Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı… Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı