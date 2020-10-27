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Hikmet Karagöz Hayatını Kaybetti
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Abbas Efendi" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi.
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında vefat etti.
Acı haberi, kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:
“Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı… Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe…”