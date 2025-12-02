YTÜ’den “CV’ni Güncelle” 20. kez kapılarını açıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından yıllardır sürdürülen “CV’ni Güncelle” kariyer etkinliği, bu yıl 20. kez Otağ-ı Hümayun’da öğrencilerle bir araya geliyor. Üniversite gençliğinin kariyer planlamasına yön veren organizasyon, global markalardan üst düzey yöneticileri ve tanınan isimleri kampüse taşıyarak hem rehberlik hem de ilham sunmayı hedefliyor.

Global markalar ve üst düzey yöneticiler YTÜ’de

Türkiye’nin en kapsamlı öğrenci kariyer organizasyonlarından biri olarak kabul edilen etkinlik, dünyaca bilinen markalar ile sektörünün lider firmalarının yöneticilerini sertifikalı oturumlarda öğrencilerle bir araya getirecek. Katılımcılar, iş dünyasının beklentilerinden kariyer adımlarına uzanan geniş bir perspektif sunan konuşmaları dinleme fırsatı bulacak.

Boyner CEO’su Eren Çamurdan sahnede

Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden Boyner CEO’su Eren Çamurdan, 4 Aralık saat 11.30’da gerçekleştireceği oturumda iş dünyasına dair güncel trendler, geleceğin çalışma dinamikleri ve liderlik vizyonu üzerine görüşlerini paylaşacak.

Sahne sanatları ve müzik dünyası öğrencilerle buluşuyor

Program yalnızca kariyer odaklı içeriklerle sınırlı kalmıyor. 3 Aralık saat 17.30’da oyuncu Tuba Ünsal, 4 Aralık saat 17.30’da ise sanatçı Ufuk Beydemir öğrencilerle keyifli söyleşilerde bir araya gelecek. Böylece iki günlük organizasyon hem bilgi hem de eğlence dolu bir atmosfer sunacak.

20.kez düzenlenen etkinlik Otağ-ı Hümayun’da

“CV’ni Güncelle” bu yıl da Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da gerçekleştiriliyor. Networking fırsatları, yoğun içerikli oturumlar, ilham veren konuşmalar ve sosyal etkileşimle dolu program, YTÜ öğrencilerine kapsamlı bir kariyer deneyimi vaat ediyor. Üniversite topluluğu, tüm öğrencileri “Keyifli bir gün için Otağ-ı Hümayun’a bekliyoruz” sözleriyle etkinliğe davet ediyor.

