Putin’den Avrupa’ya sert uyarı: Savaş isterlerse hazırız

Moskova’daki bir yatırım forumunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin “savaştan yana” bir tutum sergilediğini öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus lider, Avrupa’nın Rusya’ya karşı yeni bir çatışma ihtimalini gündeme taşıması halinde bunun sonuçsuz kalmayacağını belirtti.

Putin: Avrupa barış istemiyor

Putin konuşmasında, Avrupa hükümetlerinin “barışçı bir ajandaya sahip olmadığını” dile getirerek Batı’nın Ukrayna’ya verdiği desteği “savaş yanlısı politika” olarak nitelendirdi. “Eğer Avrupa Rusya ile savaşmaya karar verirse ve gerçekten başlatırsa, müzakerelerin yürütülebileceği bir taraf kalmayabilir” sözleriyle gerilimin ciddiyetine işaret etti. Putin, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatma “yanılgısına kapıldığını” da savundu.

Moskova: Avrupa şartları kabul edilemez

Rusya’nın Ukrayna işgalinin sonlandırılması için Avrupa’dan gelen taleplerin “kabul edilemez” olduğunu belirten Putin, Kremlin’in yalnızca ABD yönetimiyle müzakere yürütme pozisyonunu yineledi.

Putin’e göre Avrupalı liderler, Washington ile yürütülen görüşmeleri “zorlaştırıyor” ve Başkan Donald Trump’ın diplomatik girişimlerini “engelliyor”.

Moskova ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmeyi sürdürüyor.

Avrupa cephesinde NATO uyarısı

Avrupa’da Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahasına yapılan insansız araç ihlalleri son dönemde artış gösteriyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yeni istihbarat değerlendirmelerinin Rusya’nın 2029 yılına kadar NATO’ya karşı bir saldırı seçeneği oluşturduğunu bildirdiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “İstihbarat servisleri acil uyarı veriyor. En azından Rusya, NATO’ya karşı savaşma seçeneğini oluşturuyor” denildi. Avrupa ülkeleri, buna karşı “ortak caydırıcılık” mesajı verdi.

Sınır ihlalleri ve hibrit saldırılar arttı

Baltık ülkeleri ve Orta Avrupa’da kimliği belirsiz drone hareketleri nedeniyle havalimanları geçici olarak kapatıldı; Almanya ve Belçika’da benzer vakalar yaşandı. Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal ettiği olaylar da kayda geçti.

AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius ise insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı ve provokasyonların Avrupa’nın savunma doktrinlerini zorladığını, mevcut tespit ve imha kapasitesinin “yetersiz” olduğunu söyledi.

