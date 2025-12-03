Yunanistan’daki çiftçi eylemi İpsala Sınırı kilitledi

Yunanistan’da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarına tepki olarak başlattığı protesto, Türkiye sınırında ciddi aksamalara neden oldu. Eylemcilerin Kipi Gümrük Kapısı’nı traktörlerle kapatması üzerine, İpsala Sınır Kapısı karşılıklı geçişlere tamamen kapanırken tırlar Kapıkule ve Hamzabeyli’ye yönlendirilmeye başladı.

Sınır hattı tamamen kapandı: Geçişler saatlerdir durdu

Kipi Gümrük Kapısı’na traktörleriyle gelen çok sayıda çiftçi, sınır çizgisini tamamen kapatarak trafiği durdurdu. Saat 19.00’dan bu yana İpsala üzerinden Türkiye–Yunanistan geçişleri yapılamıyor. Hem Türkiye’den Yunanistan’a gitmek isteyen araçlar hem de Yunanistan’dan çıkış yapmaya hazırlanan yolcular saatlerdir bekliyor.

Tırlara 24 saat geçiş izni yok

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaşanan aksaklık üzerine yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Tır geçişlerine yaklaşık 24 saat boyunca izin verilmeyecek, sadece zorunlu hallerde bulunan küçük araçların geçişine izin verilmeyecek. Tırları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendirme yapılacak.”

Bu açıklamayla birlikte ağır tonajlı araçlar sınır kapısında beklemeye alınırken aciliyeti olmayan küçük araçlar için de kontrollü geçiş uygulanacağı netleşti.

Küçük araçlarda kontrollü trafik akışı

Sınır hattında trafiğin tamamen kilitlenmemesi için yalnızca zorunlu durumdaki küçük araçların geçişine kademeli olarak izin veriliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle geçişler zaman zaman tamamen durma noktasına geliyor.

Alternatif kapılara yönlendirme uyarısı

Yetkililer, sürücülerin Pazarkule–Kastanies başta olmak üzere diğer sınır kapılarını tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yunanistan genelinde çiftçi protestolarının farklı bölgelerde sürmesi nedeniyle alternatif güzergâhlarda da gecikme riskinin devam ettiği ifade ediliyor.

