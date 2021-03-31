Yeraltı Demiryolu ile yollarınız buluştu mu?

Kaliteli kitaplar okumak için hem yazar hem de yayınevi ayrıntısına fazlasıyla dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kaliteli eserleri okuyucuyla buluşturan Siren Yayınları’na ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Siren Yayınları’ndan çıkan Yeraltı Demiryolu büyük bir ilgi gördü. Siz halen bu eserle tanışmadıysanız; gelin size hikayeyi biraz anlatalım.

Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden Colson Whitehead’ın kaleme aldığı Yeraltı Demiryolu kitabı 2017 yılında Pulitzer Ödülü’nü aldı. Siren Yayınları imzasıyla raflarda yerini alan Yeraltı Demiryolu, özgürlükler ülkesi Amerika’da yaşanan acı gerçekleri gözler önüne seriyor.

Yeraltı Demiryolu sayesinde Amerika’ya ışınlanıp, o yıllarda verilen mücadelenin içerisinde kendinizi bulacaksınız. Pek çok ödüle layık görülen Yeraltı Demiryolu, Oscar’lı Barry Jenkins’in yönettiği dizi uyarlamasıyla, 2021’de izleyiciyle buluşacak. Diziyi izlemeden önce mutlaka bu güzel kitabı okumanızı tavsiye ederiz.

Yeraltı Demiryolu

Amerikan edebiyatının en yeni yıldızı Colson Whitehead’den yayımlanır yayımlanmaz çağdaş klasikler arasında anılan cesur ve sarsıcı bir roman: Yeraltı Demiryolu. Whitehead, Amerika’nın bağırsaklarını deştiği bu romanında “rüya” ülkesinin geçmişine uzanıyor ve okurunu uzun zaman terk etmeyecek ilham verici bir mücadele öyküsü anlatıyor. Dünyada bir başına kalmış bir kadının, Cora’nın dünyaya kafa tutma öyküsü bu; öldürmeyip güçlendiren darbelerin, birer nişan gibi taşınan yara izlerinin ve zamanı gelince ya ödenen ya da ödetilen bedellerin öyküsü. Öyle bir öykü ki, çağın karanlığında pırıl pırıl parlıyor ve dört bir yanı saran kötülüğün bataklığında kaybolan ruhlara kuzey yıldızı misali yön gösteriyor.

Whitehead’in romanı Amerika’ya getirilen ve köleleştirilen bir kadının, Ajarry’nin öyküsüyle başlıyor ve oradan bir başka kadına, Cora’nın serüvenine uzanıyor. Cora, Amerika’yı bir ucundan diğerine kat ediyor, ne var ki manzara, aradan zaman geçse bile pek değişmiyor. Whitehead’in dâhiyane icatlarıyla Yeraltı Demiryolu, bir düşü gömmeye yetecek soruların ağır yanıtlarını Amerika toprağına ince ince işliyor ve akıllardan silinmeyecek bir okuma tecrübesi vaat ediyor.

Eleştirmenlerden tam not alan, çoksatarlar listelerinde aylar boyunca bir numarada kalan ve ödüllere doymayan Yeraltı Demiryolu, Sefiller’den Sevilen’e uzanan bir yelpazede yer alan engin çağrışımlarıyla son yılların en önemli ve en çok ses getiren kitaplarından biri.

Siren Yayınları için tıklayınız