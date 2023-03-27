Maldivler’i Kurtaracak Proje: Yüzen Şehir

Yükselen deniz seviyeleri ile Maldivler takımadaları ortadan kaybolabilir. Bir mimar ekibi bunu engellemek istiyor. Maldivler yüzen şehir ile çare arıyor.

Projedeki evler pembe, sarı, mor ve turkuaz. Balkon ve terasları var. Aralarında çocuklar kumda oynuyor ya da kapı eşiğinden Hint Okyanusu’na atlıyor. Bu animasyon görüntüleri Maldivler’in kurtuluşu olabilir.

Eğer dünya nüfusu iklim değişikliğini durdurmayı başaramazsa, yükselen deniz seviyesi nedeniyle okyanustaki düz mercan adaları batmaya mahkum.

Hollandalı mimarlar Waterstudio ekibi ile felaketi önlemek istiyor.

Maldivler Yüzen Şehir ile 1200 adacıktan oluşan devletin başkentinin yeni bir bölümü 2027 yılına kadar Malé açıklarında inşa edilecek. 13 bin yerli için evler, eğlence tesisleri, aynı zamanda oteller, tatil köyleri… Projede her şey suda yüzüyor. Bu işe yararsa, suya yakın inşa edilen herkes için bir rol model görevi görebilir.

Maldivler Yüzen Şehir, straforla doldurulmuş beton kutuların üzerinde yüzecek

Hollanda’nın Lahey banliyösü Rijswijk’te bulunan Waterstudio mimarlık firmasının başkanı Koen Olthuis, Fransız dergisi Terra Eco tarafından dünyayı değiştirecek 100 yeşil kişilikten biri olarak görüyor.

Sistem hakkında bilgi veren Olthuis “Binlerce “kırsal konut”, 200 hektarlık bir lagünün üzerine yayılmış bir tür esnek ızgara üzerinde yüzüyor. Dubaların üzerine oturan şehir suya yaklaşık 1,20 metre çıkıntı yapacak. Straforla doldurulmuş yüzer beton kutular alt toprağı oluşturur. Şehir, evlerin ve köprülerin altındaki ağ bağlantılı bir sistemle beslenir. Ve su seviyesinin üzerinde binalar, bir Maldiv köyündeki gibi kumla kaplı sokaklar ve palmiye ağaçlarıyla çevrili meydanlarla birbirine bağlanıyor.” diyor.

Kamu-özel sektör ortaklığıyla geliştirilen proje kapsamında yüzen şehrin alt tarafına yapay mercan kümeleri eklenecek ve bu doğal olarak mercan büyümesini teşvik edecek.

Olthuis projeyi şöyle anlatıyor:

“Beton aynı zamanda çelikten daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür” diye açıklıyor. Ancak renkli, tek ve iki katlı evler ahşaptan yapılmıştır. Onları tropikal sıcakta serinletmek için Hint Okyanusu’ndan yedi kilometre derinlikten yedi derecelik soğuk deniz suyu çıkarılarak surlara verilir. Geleneksel bir klima sisteminden vazgeçmek, yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağlar. Bunlar da yüzer güneş sistemleri ve akım türbinleri üretir.

Evlerin altındaki en son teknoloji, atık suyu arıtarak ağaçların daha sonra sulanabilmesini sağlıyor. Çünkü başkentten tekneyle sadece 15 dakika uzaklıktaki bir mercan adasının lagününde bulunan Maldivler Yüzen Şehir, yükselen deniz seviyesini zekice alt etmekle kalmıyor. Aynı zamanda çevre dostu, iklim nötr ve gelecek için sürdürülebilir olmak istiyor.”

Mimarlık ofisi, şehrin inşaat maliyetleri hakkında yorum yapmak istemiyor. Ama önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın kıyı kentlerinin çevresine 10-15 metre yüksekliğinde bentler inşa etmekten daha ekonomik olduğunu vurguluyor.

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