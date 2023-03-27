İsrail: Netanyahu Yargı Reformunu Durdurur mu?

İsrail’de, Savunma Bakanı Joav Galant’ın görevden alınmasından sonra siyasi kriz, tartışmalı bir yargı reformu eleştirisi nedeniyle önemli ölçüde kötüleşti. Başbakan Benjamin Netanyahu’nun emrettiği görevden almayı ve sağ hükümetin reform planlarını protesto etmek için on binlerce insan geceleri sokaklara akın etti. Protestolar sabah da devam etti.

Genel grev duyuruldu

İsrail’deki sendikaların şemsiye organizasyonu “tarihi” genel grev duyurdu. Tel Aviv’deki Ben-Gurion’daki uluslararası havaalanı da etkileniyor. On binlerce yolcunun beklemesi veya yeniden rezervasyon yapması bekleniyor.

Başkan hemen durmayı çağırıyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hükümeti teslim olmaya çağırdı. Sabahın erken saatlerinde, “İsrail halkının birliği uğruna, sorumluluk uğruna, onlardan derhal mevzuatı geri almalarını istiyorum” dedi.

Ülke medyasına göre tehlikeli konum göz önüne alındığında Netanyahu’nun yargı reformunu askıya alması gündemde.

Netanyahu’nun bugün yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşması ertelendi. Kabinede birkaç bakanın istifa etmeyi düşündüğü ileri sürülüyor.

İsrail’de en yüksek mahkemenin ve hükümetin iktidar konumunun etkisinin bağımsız yargı pahasına güçlendirileceği reformla ilgili şiddetli protestolar devam ediyor.

İsrail’de yargı reformuna karşı protestolar artıyor. İsrail polisi olayları takip eden gazetecilerle sert tartışmalar yaşıyor. pic.twitter.com/0g9QVjNPwF — NationalTurk (@nationalturkcom) March 27, 2023

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören “yargı reformu”, ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant’ın pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülke genelinde 600 binden fazla İsraillinin gösterilere katıldığının tahmin edildiğini aktardı. Protestocular, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ülkedeki lakabıyla seslenerek, “Bibi istifa et” sloganları attı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı. Savunma Bakanı, “Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail’in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim.” demişti. Gollant’ın görevden alınması tepkilere sebep oldu.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak’ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir “yargı reformu” planladıklarını duyurmuştu. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

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